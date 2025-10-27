В возрасте 36 лет из-за внезапной болезни 26 октября скончался сотрудник Санкт-Петербургской избирательной комиссии Антон Шкарин, сообщили в избиркоме. Он занимал должность заместителя начальника информационного центра избиркома. Шкарин работал в комиссии с марта 2012 года.

"Он был настоящим профессионалом, искренне преданным своему делу, мудрым и ответственным коллегой, всегда болеющим за результат. Его вклад в развитие информационной инфраструктуры избирательной системы Санкт-Петербурга невозможно переоценить", – сообщили в комиссии.

Сотрудники комиссии запомнят коллегу как доброго и надежного друга, который всегда был готов прийти на помощь. Избирком направил соболезнования родным и близким Шкарина.

За годы службы работу Шкарина неоднократно отмечали в избирательной системе, в том числе и в Центральной избирательной комиссии.

Антон Шкарин родился 6 июня 1989 года. В 2015 году окончил Санкт-Петербургский Политехнический университет Петра Великого. Был женат на Елене Шкариной, председателе ТИК №25. У вдовы остался несовершеннолетний сын.

Константин Леньков / Фото: СПбИК