Фанат "Зенита" получил штраф за баннер о министре спорта

Петроградский районный суд оштрафовал на три тысячи рублей фаната "Зенита" Станислава Удальцова за нарушение правил поведения зрителей на состязаниях (ч. 1 ст. 20.31 КоАП РФ), рассказали 27 октября в объединенной пресс-службе судов Петербурга. Также ему на полгода запретили посещать места спортивных соревнований в дни проведения мероприятий.

Как установил суд, 17 сентября Удальцов находился в фанатском секторе "Зенита" во время игры с футбольным клубом "Ахмат". Вместе с еще одним болельщиком он развернул баннер с надписью, в которой позитивно оценивался тренер "Зенита" Сергей Семак и негативно — министр спорта Михаил Дегтярев.

Содержание текста суд счел "порочащим честь и достоинство, оскорбляющим других лиц, а также направленным на унижение достоинства человека", передает судебная пресс-служба. Отдельно уточнили, что баннер был размещен на ограждении трибун без согласования с организатором матча.

Причиной недовольства болельщиков Дегтяревым стали слова последнего о том, что он не знает фамилии главного тренера "Зенита". Его слова прозвучали в контексте заочного спора об установлении лимита на легионеров в РПЛ. Дегтярев выступает за ограничение количества иностранцев, Семак придерживается противоположной точки зрения.

В конце сентября из-за баннера был оштрафован сам футбольный клуб "Зенит". Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза взыскал с него 500 тысяч рублей.

