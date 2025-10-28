Бельский рекомендовал студентам начинать работу в политике с низов

Спикер Законодательного собрания Александр Бельский рекомендовал молодежи начинать жизнь в политике с низших должностей, передает его слова 28 октября пресс-служба городского парламента. При этом он апеллировал к собственному опыту.

Заявление Бельского прозвучало на встрече со студентами юридического факультета МГУ в стенах Мариинского дворца. В Петербурге учащиеся оказались в рамках учебно-ознакомительной поездки. Вопрос парламентарию задала четверокурсница университета, которая поинтересовалась, с чего стоит начинать свой путь тому, кто желает посвятить себя политике.

В ответ Бельский заявил, что изначально занимался бизнесом и "даже не смотрел в сторону политики". Однако затем он возглавил "один из благотворительных фондов", занялся муниципальной политикой, а уже затем попал в органы исполнительной власти. Там он сперва возглавил комитет территориального развития, затем получил должность вице-губернатора, а на выборах 2021 года был избран в ЗакС, во главе которого в итоге и оказался.

— Начинать нужно с самого низа, чтобы понять все нюансы. И это работает во всех сферах, — резюмировал Бельский.

Свою мысль он подкрепил рассказом о том, как "в достаточно еще юном возрасте" получил предложение на руководящую должность в фирме. После этого он четыре месяца "работал кладовщиком, менеджером, руководителем отдела" с тем, чтобы в дальнейшем разбираться в процессах. "В политике так же", — добавил он.

Отметим, что впервые Бельский был избран в муниципальный совет МО "Поселок Солнечное" в 2011 году, а в 2014 году стал депутатом МО "Город Сестрорецк". Несколько лет он был директором фонда Святых первоверховных апостолов Петра и Павла при храме в Сестрорецке. Сам фонд был создан в начале 2012 года по инициативе бывшей первой леди Светланы Медведевой и бывшего тогда замглавы администрации президента Александра Беглова.

Андрей Казарлыга / Фото: сайт Законодательного собрания