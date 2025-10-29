ЗакС принял проект бюджета на 2026 год в первом чтении

Депутаты Законодательного собрания Петербурга 29 октября проголосовали за принятие проекта бюджета города на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Документ представлял губернатор Петербурга Александр Беглов.

Выступление главы города продолжалось примерно два часа. За это время он рассказал о реализации десяти приоритетных программ по развитию города. Также он ответил на вопросы лидеров фракций. Каждому разрешили задать по одному вопросу.

Второе чтение состоится через месяц, на поправки депутатам дадут неделю. Следующее заседание, на котором будут рассматривать проект бюджета, состоится 19 ноября. В третьем чтении документ собираются рассмотреть 26 ноября.

Согласно планам, доходы в 2026 году составят 1,453 трлн рублей, а расходы — 1,642 трлн рублей. В 2027 году доходы увеличатся до 1,561 трлн рублей, расходы — до 1,685 трлн рублей. В 2028 году сумма доходов ожидается на уровне 1,698 млн рублей, расходная часть составит 1,768 трлн рублей.

Заслушать доклад Беглова в ЗакСе пришли депутаты Госдумы, члены правительства Петербурга, почетные граждане Петербурга, а также участники программы "Время героев". В Мариинской дворец прибыл полномочный представитель президента в СЗФО Игорь Руденя.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру