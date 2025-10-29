Беглов с Руденей приехали в ЗакС для представления бюджета на 2026 год

Губернатор Петербурга Александр Беглов вместе с полпредом президента в СЗФО Игорем Руденей утром 29 октября прибыл в Законодательное собрание, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Сегодня глава города представит депутатам проект бюджета Северной столицы на 2026 и плановый период 2027 и 2028 годов.

Отметим, первым к парламенту приехал Беглов. Около пяти минут он ждал полпреда у входа в Мариинский дворец. Вместе с ним полномочного представителя дожидался спикер парламента Александр Бельский.

С момента вступления Рудени в должность прошел ровно месяц: указ президента Владимира Путина о его назначении был издан 29 сентября. За прошедшее время полпред успел встретиться с несколькими губернаторами, однако публичной встречи Рудени с Бегловым до сих пор не было. Тем не менее, в середине октября оба они участвовали в церемонии награждения Северо-Западного округа Росгвардии орденом Жукова, которая состоялась в Георгиевском зале Зимнего дворца.

Также сегодня в Заксобрание прибыли члены правительства Петербурга, главы комитетов Смольного, руководители районных администраций. Ещё среди слушателей доклада губернатора — участники СВО, которые проходят обучение в рамкаХ программы "Время Героев".

