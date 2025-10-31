Смольный предупредил петербуржцев о сильном тумане в субботу

"Желтый" уровень погодной опасности объявлен в Петербурге в связи с ожидаемым туманом, сообщили в Смольном 31 октября. Неблагоприятные погодные условия продлятся в течение субботы и захватят ночь на воскресенье.

"С 05 часов 01 ноября до 03 часов 02 ноября на территории Санкт-Петербурга объявлен "желтый" уровень погодной опасности из-за тумана", — предупредили горожан.

"Желтый" уровень угрозы означает потенциально опасную погоду. Как ожидается, видимость местами будет составлять 500 метров и менее.

Смольный попросил автомобилистов соблюдать особую осторожность на дорогах, а при возможности и вовсе отказаться от поездок на личном транспорте. Также к аккуратности призвали пешеходов.

Андрей Казарлыга