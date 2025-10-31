Полиция задержала петербуржца из-за поджога мусорного пакета у "Ночлежки"

По подозрению в поджоге мусорного пакета у дверей ночного приюта для бездомных "Ночлежки" задержан 27-летний неработающий местный житель, сообщили 31 октября в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Петербуржцу вменяют вандализм (ч. 1 ст. 214 УК РФ).

Утром 29 октября в полицию поступило сообщение о поджоге пакета с мусором около приюта на улице Девятого Января. К моменту прибытия наряда огонь был потушен сотрудниками организации. Сумма ущерба составила 8,1 тысячи рублей.

"В ходе проверочных мероприятий на месте установлено, что около 06:00 29 октября к зданию приюта подошел мужчина и поджег пакеты с мусором, которые находились на пандусе", — говорится в сообщении МВД.

Подозреваемого задержали на следующий день. Свои действия он объяснил хулиганскими побуждениями.

Ранее о происшествии в своих социальных сетях рассказала "Ночлежка". По данным организации, в момент поджога в приюте находились 34 бездомных и дежурный. При этом в посте говорится о том, что, помимо лица непосредственно поджигателя, камеры видеонаблюдения якобы зафиксировали фигуры еще двоих человек.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру