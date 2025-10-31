Петростат: Средняя зарплата в Петербурге приблизилась к 118 тысячам рублей

Среднемесячная номинальная начисленная зарплата в Петербурге составила по итогам первых шести месяцев 2025 года 117,9 тысячи рублей, говорится в опубликованном 30 октября отчете Петростата. За год показатель увеличился на 12,9 %. В Ленинградской области величина средней зарплаты составила 91,1 тысячи рублей.

Больше всех в Петербурге получают работники, занятые в сфере добычи полезных ископаемых. У них средняя зарплата в первом полугодии составила 282,9 тысячи рублей. Меньше прочих (49,2 тысячи) зарабатывают сотрудники почтовой службы и курьеры, следует из отчета.

Самыми крупными зарплатами способны похвалиться работники организаций в Приморском районе. В июне у них (без учета малого бизнеса) средний заработок составил 192,4 тысячи рублей. Самые маленькие зарплаты — в Красносельском районе, где в среднем получают по 113,2 тысячи.

В Ленобласти больше всех зарабатывали в первом полугодии работники сферы водного транспорта — у них в среднем вышло по 149,8 тысячи рублей. Меньше других, как и в Петербурге, зарабатывают сотрудники почты и курьерских служб. При этом их средняя зарплата (50,3 тысячи рублей) оказалась больше, чем у коллег из Северной столицы. Больше всего в июне зарабатывали жители Кингисеппского района (145,9 тысячи рублей), меньше других — жители Лодейнопольского (67,5 тысячи).

Днем ранее из слов главы Петростата Александра Кукушкина стало известно о разбросе в зарплатах петербуржцев. По его словам, заработок половины горожан не достигает 100 тысяч рублей в месяц, при этом сумма рассчитывается с учетом различных доплат и до вычета НДФЛ.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру