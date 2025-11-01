ЛДПР в Петербурге начнет сотрудничать с городским бизнес-омбудсменом

Городское отделение ЛДПР 1 ноября подписало соглашение о сотрудничестве с уполномоченным по защите прав предпринимателей в Петербурге Валерием Калугиным, сообщил заместитель координатора реготделения партии, муниципальный депутат Евгений Ененков. Также на встрече присутствовала руководитель молодежного крыла ЛДПР в Петербурге Мария Гущина.

"Мы начинаем конструктивный диалог и налаживаем тесное взаимодействие для решения проблем делового сообщества. В рамках подписанного документа мы объединим наш ресурс и экспертный потенциал, чтобы создать мощный альянс в защите интересов предпринимателей", - рассказал Ененков в своих соцсетях.

Как именно партийцы намерены решать проблемы петербургских предпринимателей Ененков не уточнил.

Судя по данным на сайте бизнес-омбудсмена в Петербурге, ЛДПР стала первой партией, с которой начал сотрудничать уполномоченный по защите прав предпринимателей.

Константин Леньков / Фото: Евгений Ененков