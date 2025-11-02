Два смертельных пожара произошли в частных домах в Ленобласти

Уголовные дела о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ) возбуждены в Ленинградской области после двух пожаров в частных домах, приведших к гибели людей, сообщили 2 ноября в Следственном управлении СК по региону. В обоих случаях на пепелище были обнаружены тела детей. Областная прокуратура заявила о проведении проверок в связи с инцидентами.

Один из пожаров произошел в деревне Гостилицы на территории Ломоносовского района. На месте происшествия обнаружены тела 40-летнего мужчины и двух детей в возрасте девяти и 13 лет со следами ожогов. Обстоятельства и причины трагедии устанавливаются.

Второй смертельный пожар произошел на территории СНТ "Строитель" в Мшинском садоводческом массиве Лужского района. В сгоревшем доме нашли тела 45-летней женщины и двух детей в возрасте пяти и 12 лет со следами термического воздействия.

"Предполагаемая причина пожара — неосторожное обращение с огнем при топке печи или аварийная работа электропроводки", — заявили в СК.

В обоих случаях следствие назначило ряд экспертиз, включая судебно-медицинские, пожаротехническую и иные. Очевидцев случившегося допрашивают.

Андрей Казарлыга / Фото: Прокуратура Ленинградской области