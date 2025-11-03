ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 3 ноября 2025, 18:14

Комитет по физкультуре и спорту поздравил экс-депутата Плющенко с днем рождения

фото ЗакС политика Комитет по физкультуре и спорту поздравил экс-депутата Плющенко с днем рождения

В соцсетях комитета по физической культуре и спорту Петербурга 3 ноября поздравили с днем рождения бывшего депутат Законодательного собрания Евгения Плющенко. Сегодня олимпийский чемпион отмечает свое 43-летие. 

"Наши искренние поздравления!" – говорится в сообщении комитета. Также чиновники Смольного решили перечислить все достижения спортсмена. 

Регалий у Плющенко множество: заслуженный мастер спорта России, двукратный олимпийский чемпион, двукратный серебряный призер Олимпийских игр, трехкратный чемпион мира, семикратный чемпион Европы, четырехкратный победитель финалов серии ISU Гран-при по фигурному катанию, 10-кратный чемпион России. 

Евгений Плющенко в 2007 году избрался в Заксобрание Петербурга от партии "Справедливая Россия". Вместе с ним в одном созыве были также Виталий Милонов, Евгений Марченко, Олег Нилов и другие политики.

Константин Леньков / Фото: Смольный


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости
Упоминаемые персоны
Плющенко Евгений Викторович






Рейтинг  персон ↑


О редакции Реклама