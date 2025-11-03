Комитет по физкультуре и спорту поздравил экс-депутата Плющенко с днем рождения

В соцсетях комитета по физической культуре и спорту Петербурга 3 ноября поздравили с днем рождения бывшего депутат Законодательного собрания Евгения Плющенко. Сегодня олимпийский чемпион отмечает свое 43-летие.

"Наши искренние поздравления!" – говорится в сообщении комитета. Также чиновники Смольного решили перечислить все достижения спортсмена.

Регалий у Плющенко множество: заслуженный мастер спорта России, двукратный олимпийский чемпион, двукратный серебряный призер Олимпийских игр, трехкратный чемпион мира, семикратный чемпион Европы, четырехкратный победитель финалов серии ISU Гран-при по фигурному катанию, 10-кратный чемпион России.

Евгений Плющенко в 2007 году избрался в Заксобрание Петербурга от партии "Справедливая Россия". Вместе с ним в одном созыве были также Виталий Милонов, Евгений Марченко, Олег Нилов и другие политики.

Константин Леньков / Фото: Смольный