При пожаре в Красногвардейском районе погибли женщина и двое детей

Жертвами пожара в частном доме на территории СНТ "Ржевка-1" в Красногвардейском районе стали женщина и двое детей, сообщили 4 ноября в ГУ МЧС по Петербургу. Еще двоих детей вынесли из второго дома на том же участке, сообщил в своем telegram-канале глава района Андрей Хорт.

"В результате пожара погибли женщина и двое детей", — сообщили в МЧС.

Сигнал о возгорании поступил спасателям в 10:55. На участке горели жилой дом площадью 40 квадратных метров, баня и пристройки с тремя автомобилями. Ликвидировать пожар удалось в 13:18.

Глава Красногвардейского района Хорт заявил, что причиной возгорания могла стать печка. До этого он же упоминал в качестве возможной причины происшествия взрыв газового баллона.

"Пожарные завершили обследование первого дома. К сожалению, женщина 36 лет и двое детей 6 и 3 лет погибли", — написал Хорт.

Чиновник сообщил, что муж погибшей находился на работе. Он пообещал оказать необходимую помощь и поддержку со стороны районной администрации и, в частности, разместить мужчину в гостинице.

Андрей Казарлыга / Фото: Telegram-канал "МЧС Санкт-Петербурга"