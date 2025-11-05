BMW столкнулся с полицейской машиной и трамваем в Петербурге

В Калининском районе Петербурга жёлтый BMW вечером 4 ноября столкнулся с полицейским автомобилем и трамваем у станции метро "Площадь Мужества", сообщила пресс-служба ГСУ СК по Петербургу. По информации ведомства, машина выехала на встречную полосу, где врезалась в патрульный автомобиль ДПС.

На месте аварии образовалась пробка из трамваев и троллейбусов. В ГУ МВД по Петербургу уточнили, что водители автомобилей получили травмы средней тяжести и были госпитализированы. Погибших нет.

Следователи осмотрели место происшествия и проводят проверку для установления обстоятельств ДТП. По итогам будет принято процессуальное решение.

Ранее водитель каршеринга наехала на инспектора ГАИ возле здания ЦВЗ "Манеж" на Исаакиевской площади. Женщина рассказала, что переволновалась и из-за этого перепутала педали газа и тормоза. Потерпевшего госпитализировали в тяжёлом состоянии.

Кирилл Дудров / Фото: ЗАКС.Ру