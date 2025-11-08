Жители Волхова остались без воды из-за повреждения трубы

Подачу холодной воды отключили в Волхове из-за повреждения трубы, сообщили 8 ноября в пресс-службе Леноблводоканала. Горожанам организовали подвоз воды по семи адресам.

"В ходе работ на водоочистных сооружениях была повреждена труба, в связи с этим в городе приостановлена подача воды", — рассказали в пресс-службе предприятия и пообещали приложить усилия к скорейшему восстановлению подачи воды.

В правительстве Ленобласти заявили, что подачу воды планируют наладить к вечеру. Региональная прокуратура организовала проверку по факту отключения водоснабжения.

Инцидент произошел днем в субботу около 11:30, дефект обнаружили на трубопроводе диаметром 40 сантиметров. Под отключение попали183 многоквартирных и 55 частных домов, а также 10 социальных учреждений.

Андрей Казарлыга / Фото: Telegram-канал Леноблводоканал