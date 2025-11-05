Белоусов заявил о необходимости немедленно начать подготовку к ядерным испытаниям

Министр обороны России Андрей Белоусов обратился к Владимиру Путину на совещании Совета Безопасности 5 ноября с предложением немедленно начать подготовку к ядерным испытаниям в ответ на действия США, передает пресс-служба Кремля. Россия не проводила такие испытания с 1990 года.

"Считаю целесообразным подготовку к полномасштабным ядерным испытаниям начать немедленно. Готовность сил и средств Центрального полигона на архипелаге Новая Земля позволяет обеспечить их проведение в сжатые сроки", — заявил глава оборонного ведомства.

Владимир Путин отметил, что Россия придерживается обязательств по договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Однако, по его словам, учитывая действия США, страна должна предпринять адекватные ответные меры в случае проведения ядерных испытаний другими участниками договора.

В свою очередь, глава Федеральной службы безопасности Александр Бортников отметил "сложность ситуации" и предложил Путину дать время для досконального изучения вопроса и подготовки предложений. После этого президент поручил Министерству иностранных дел, Минобороны, спецслужбам и гражданским ведомствам собрать дополнительную информацию по вопросу, провести ее анализ и внести согласованные предложения о возможном начале работ по подготовке испытаний ядерного оружия.

Ранее стало известно, что США испытали межконтинентальную ракету Minuteman III без боевого заряда. Запуск провели спустя неделю после заявления Дональда Трампа о начале тестирования ядерного оружия совместно с другими странами. Этому предшествовали испытания Россией крылатой ракеты "Буревестник" и подводного беспилотника "Посейдон".

