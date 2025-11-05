ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости 5 ноября 2025, 17:25

Галерную гавань освободили от незаконных объектов

фото ЗакС политика Галерную гавань освободили от незаконных объектов

Сотрудники комитета по контролю за имуществом Петербурга освободили 10 тысяч квадратных метров территории Галерной гавани, занятой незаконными постройками, сообщили 5 ноября в пресс-службе ведомства. На этом месте застройщик намеревался построить "плавучие дома". Все объекты вывезли на склад для временного хранения. 

На выполнение всех работ потребовалось меньше недели — специалисты приступили к демонтажу 1 ноября. Всего в ККИ насчитали около полусотни объектов: различные бытовки, пост охраны и металлические конструкции. 

Напомним, в августе 2025 года Комитет по природопользованию Петербурга через суд расторг договор с компанией ООО "Марина", которая планировала застроить гавань "плавучими" домами. Кроме того, организацию обязали выплатить штраф в размере 116 тысяч рублей. Также Смольный намерен взыскать с компании компенсацию расходов, связанных с демонтажем.

Против появления плавучих домов в акватории выступили местные жители. Последних поддержали в Смольном, в частности, вице-губернатор Алексей Корабельников. Он заявлял, что застройка Галерной гавани проводиться не будет. 

Кирилл Дудров / Фото: ККИ


