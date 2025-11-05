Галерную гавань освободили от незаконных объектов

Сотрудники комитета по контролю за имуществом Петербурга освободили 10 тысяч квадратных метров территории Галерной гавани, занятой незаконными постройками, сообщили 5 ноября в пресс-службе ведомства. На этом месте застройщик намеревался построить "плавучие дома". Все объекты вывезли на склад для временного хранения.

На выполнение всех работ потребовалось меньше недели — специалисты приступили к демонтажу 1 ноября. Всего в ККИ насчитали около полусотни объектов: различные бытовки, пост охраны и металлические конструкции.

Напомним, в августе 2025 года Комитет по природопользованию Петербурга через суд расторг договор с компанией ООО "Марина", которая планировала застроить гавань "плавучими" домами. Кроме того, организацию обязали выплатить штраф в размере 116 тысяч рублей. Также Смольный намерен взыскать с компании компенсацию расходов, связанных с демонтажем.

Против появления плавучих домов в акватории выступили местные жители. Последних поддержали в Смольном, в частности, вице-губернатор Алексей Корабельников. Он заявлял, что застройка Галерной гавани проводиться не будет.

Кирилл Дудров / Фото: ККИ