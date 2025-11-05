ГАТИ предложила упростить правила нанесения эксплуатационной маркировки

В Петербурге могут упростить правила нанесения эксплуатационной маркировки во дворах, соответствующую инициативу подготовила ГАТИ. Проект изменения Правил благоустройства опубликован 5 ноября на сайте Смольного для общественного обсуждения.

Необходимость изменений связывают, в том числе, с проблемами жителей центральных районов из-за платной парковки. Кроме того, маркировку предлагают наносить на участках, где расположены многоквартирные дома.

Сейчас для размещения маркировки внутри дворов требуется предварительно разработать проект благоустройства. У этого правила есть одно исключение в виде контейнерных площадок. Здесь для выделения границ достаточно, чтобы площадки были включены в реестр мест накопления ТКО, а сама маркировка соответствовала типовым требованиям.

Это не касается правил обозначения пешеходных коммуникаций, внутриквартальных проездов и пожарных гидрантов. Авторы проекта предлагают и там наносить маркировку без составления проекта благоустройства. Для этого она должна будет соответствовать схеме на актуальном инженерно-топографическом плане, а заодно требованиям к типовому виду маркировки.

В то же время проектом вводится ряд дополнительных требований. Так, контейнерная площадка должна быть зафиксирована в Федеральной государственной информационной системе учета ТКО. Пешеходные коммуникации и внутриквартальные проезды для их выделения также должны быть зафиксированы документально.

Как следует из пояснительной записки, до сих пор единственный проект благоустройства с целью нанесения эксплуатационной маркировки был разработан МО "Коломяги" для территории ЖК "Шуваловский". С конца февраля 2025 года, когда ГАТИ получила право штрафовать за парковку на эксплуатационной маркировке, здесь было вынесено 671 постановление в отношении нарушителей. Сумма взысканий составила 8,3 млн рублей.

"Анализ правоприменительной практики показал эффективность применения механизма эксплуатационной маркировки в сфере благоустройства, наличие запроса граждан на появление маркировки во дворах, в том числе на частных территориях. Вместе с тем, за 2025 год не согласован ни один проект благоустройства, предусматривающий нанесение маркировки", — говорится в пояснительной записке к проекту.

Причиной этого назвали трудности с прохождением процедуры согласования нанесения маркировки. Процесс усложняют, в частности, отсутствие документации по планировке территории на большей части Петербурга, отсутствие согласованных проектов благоустройства пешеходных коммуникаций и фактическое отсутствие реестра мест накопления ТКО.

Как отмечают авторы, наиболее остро вопрос парковки во дворах стоит в центральных районах города, что обусловлено "условиями функционирования платной парковки на автомобильных дорогах регионального значения". Как подтвердили ЗАКС.Ру в ГАТИ, речь идет о случаях, когда не желающие платить автомобилисты пытаются парковаться во дворах. Появление маркировки позволит ГАТИ штрафовать нарушителей и, тем самым, упорядочить стоянку на внутридворовых территориях. Напомним, с середины октября в Адмиралтейском, Василеостровском, Петроградском и Центральном районах изменились правила тарификации парковочного пространства, из-за чего на части улиц стоимость часа стоянки легкового автомобиля выросла до 360 рублей.

Ответственным за проведение общественных обсуждений обозначен комитет по благоустройству. Подать свои замечания и предложения горожане смогут до 15 декабря на сайте администрации Петербурга, по почте в адрес комблага или же непосредственно в здании комитета, где организуют экспозицию проекта для желающих.

Андрей Казарлыга / Фото: пресс-служба ГАТИ