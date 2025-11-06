Корабельников отметил вклад ФССП в пополнение бюджета Петербурга

Вице-губернатор Петербурга Алексей Корабельников в своих соцсетях поздравил городское управление федеральной службы судебных приставов со 160-летием со дня основания ведомства. Кроме того, он поблагодарил приставов за работу, в результате которой городской бюджет в 2025 году пополнился на 5 млрд рублей.

— С праздником и спасибо за службу! — написал Корабельников.

Вместе с ним судебных приставов вновь поздравил губернатор Александр Беглов. Он также отметил работу ФССП и добавил, что за последние пять лет по решениям ведомства было перечислено порядка 8 млрд рублей по алиментам.

По случаю Дня судебного пристава в Заксобрании Петербурга 6 ноября прошло торжественное мероприятие, на котором чествовали отличившихся сотрудников. На нем присутствовали Беглов, спикер парламента Александр Бельский и руководители силовых и надзорных ведомств. Отметим, сам профессиональный праздник отмечается 1 ноября.

Кирилл Дудров / Фото: ЗАКС.Ру