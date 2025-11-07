Суд арестовал троих обвиняемых в убийстве супругов в ОАЭ

Октябрьский районный суд Петербурга 7 ноября арестовал троих обвиняемых по делу об убийстве двух человек в Объединенных Арабских Эмиратах (ч. 2 ст. 105 УК РФ), сообщила объединенная пресс-служба судов города. Они пробудут под стражей минимум до 28 декабря.

Среди обвиняемых — не признавший свою вину Константин Шахт, частично согласившийся с обвинением Юрий Шарыпов и признавший вину Владимир Далекин. Судебное заседание проходило в закрытом режиме.

По информации "Фонтанки", убитыми оказались Роман и Анна Новаки. Сообщается, что, мужчина занимался криптовалютным бизнесом и мог быть связан с мошенническими схемами. Супруги являлись гражданами России. У них остались несовершеннолетние дети.

Сотрудники МВД провели задержания в нескольких регионах страны. По данным "Фонтанки", к убийству причастны восемь человек. Один из них сейчас находится за рубежом. По информации МВД, в начале октября обвиняемые в ОАЭ похитили пару с целью вымогательства криптовалюты. После они убили похищенных, а их тела закопали.

Кирилл Дудров / Фото: ЗАКС.Ру