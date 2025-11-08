Бастрыкин потребовал доложить об итогах проверки по жалобам дольщиков

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал представить доклад о результатах процессуальной проверки, организованной из-за обращений дольщиков ЖК "Юнтолово", сообщили 8 ноября в информационном центре ведомства. Граждане пожаловались на затягивание сроков ввода жилья в строй.

По информации Следкома, в прошлом году граждане заключили с ООО "Главстрой-СПБ" договоры на приобретение квартир в строящихся корпусах, согласно которым готовое жилье должны были передать владельцам в июне. Однако с тех пор срок ввода зданий неоднократно переносился, говорится в публикации.

"Граждане, воспитывающие малолетних детей, вынуждены арендовать жилые помещения за свой счет, что для них финансово затруднительно. Обращения в компетентные органы результатов не принесли", — рассказали в СК.

Теперь Бастрыкин ждет доклад о результатах проверки от и. о. руководителя ГСУ СК по Петербургу Артема Черненко. Исполнение поручения находится на контроле в центральном аппарате ведомства.

Андрей Казарлыга / Фото: Следственный комитет