Смольный выдаст субсидии предприятиям на аренду жилья для иногородних работников

Губернатор Александр Беглов подписал постановление о выделении субсидий промышленным предприятиям в 2025 году для компенсации затрат на аренду жилья для сотрудников из других регионов, сообщила 8 ноября администрация главы города. Величина субсидии не может превышать 33,3 % от размера средств, потраченных на эти цели.

"Данная форма финансовой поддержки направлена на обеспечение жильём сотрудников из других регионов и, как следствие — на укрепление кадрового потенциала петербургской промышленности", — объяснили в Смольном.

Всего в бюджете Петербурга на эти цели предусмотрено в 2025 году 240 млн рублей. Одна организация может получить не более 12 млн рублей, при этом размер субсидии в пересчете на одного сотрудника не может превышать 10 тысяч рублей.

Сами средства пойдут предприятиям, которые тратили деньги на аренду недвижимости для иногородних работников в период с 1 ноября 2024 года по 31 октября 2025 года.

Андрей Казарлыга / Фото: сайт Смольного