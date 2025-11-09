ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости 9 ноября 2025, 16:09

Рома Жиган подарил Филимонову казачью шашку

фото ЗакС политика Рома Жиган подарил Филимонову казачью шашку

Рэпер Рома Жиган вручил губернатору Вологодской области Георгию Филимонову казачью шашку. Это произошло в День народного единства в Вологде, где Жиган вместе с Кириллом Макеевым выступили на концерте, приуроченном к празднику. На лезвие шашки нанесена гравировка.

– "Знай наш русский дух, русские идут. Георгию Филимонову от Ромы Жигана". Это ваше. Это настоящая шашка казачья. Дай бог, – сказал Жиган, презентуя шашку. 

Кроме шашки Жиган передал губернатору нагайку от донских казаков. Филимонов сердечно поблагодарил дарителя. На прощание глава Вологодчины передал пожелания успехов казакам, а Жиган поблагодарил губернатора за работу. 

Отметим, Филимонов неоднократно говорил, что рэп - один из его любимых музыкальных жанров. Недавно он рассказывал, что из современных артистов выделяет Басту, Мишу Маваши, 25/17.

Константин Леньков / Кадр из видео Георгия Филимонова


