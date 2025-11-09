Жители срочно покидают дом на Некрасова из-за аварийного состояния фасада

Вечером 9 ноября сотрудники экстренных служб потребовали у жителей дома по адресу: Некрасова, 1/38, в течение получаса покинуть жилье, сообщила "Фонтанка". Заранее об этом никто не предупреждал. На месте находятся представители прокуратуры. Два верхних этажа опечатаны, газ в доме отключен.

У входа в здание толпятся жильцы с вещами. Некоторые, передает корреспондент "Фонтанки", пока не определились, где проведут эту ночь. Среди обитателей дома оказались и те, кто арендует, и те, кто совсем недавно приобрел недвижимость в собственность.

Как сообщили в пресс-службе Смольного, часть жителей переселена в маневременный фонд. Согласно заявлению чиновников, при осмотре здания специалисты выявили аварийное состояние стены дворового фасада. В администрации Центрального района утверждают, что 8 ноября чиновники оповестили жителей. Всего в маневренный фонд переселено 15 человек из 10 семей. В доме 83 квартиры.

"Комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Центрального района было принято решение о расселении жителей нескольких квартир, попадающих в зону аварийности", – говорится в сообщении Смольного.

Городские власти заверяют, что ситуация находится на контроле профильных ведомств и администрации Центрального района в частности. По данным "Фонтанки", жители дома обращали внимание на трещины в стенах еще в 2017 году.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру