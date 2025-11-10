Беглов и Бельский обратились к полицейским в связи с профессиональным праздником

Губернатор Петербурга Александр Беглов и председатель Законодательного собрания Александр Бельский 10 ноября поздравили полицейских с Днем сотрудника органов внутренних дел. Они отметили, что петербургская полиция считается одной из лучших в России. Текст обращения опубликован на сайте Смольного.

"Сегодня Петербург и вся страна говорят слова благодарности тем, кто выбрал делом жизни службу людям и закону. Каждый день вы стоите на защите порядка, безопасности и спокойствия наших граждан. Вы первыми приходите на помощь тем, кто попал в беду", — поздравили полицейских Беглов и Бельский.

Они напомнили об истории и роли полицейских в жизни Петербурга. Так, в 1718 году Петр Первый учредил главную полицейскую канцелярию, которую возглавил генерал-полицмейстер Северной столицы Антон Мануилович Девиер. Также Беглов и Бельский напомнили о подвиге ленинградских милиционеров в годы блокады и о том, как они сражались в рядах Красной Армии.

Особые слова благодарности авторы обращения выразили сотрудникам МВД, которые принимают участие в специальной военной операции. В своем поздравлении Беглов и Бельский отметили, что бойцы СВО — "настоящие герои", которые выполняют служебный долг в зоне боевых действий.

День сотрудника органов внутренних дел России отмечается ежегодно 10 ноября. Праздник был учрежден в 1962 году.

Кирилл Дудров / Фото: ЗАКС.Ру