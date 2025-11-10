Ушел из жизни профессор СПбГУ Толстой, преподаватель Путина и Медведева

В понедельник, 10 ноября, на 99-м году жизни умер доктор юридических наук, почетный профессор Санкт-Петербургского государственного университета, академик Российской академии наук Юрий Кириллович Толстой, сообщила пресс-служба СПбГУ. Под его руководством учился президент России Владимир Путин, заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин и генеральный прокурор Александр Гуцан.

Ученый был удостоен многочисленных наград и званий, среди которых высшая ведомственная медаль Минюста России имени Анатолия Кони, звание заслуженного деятеля науки РФ, почетного работника юстиции России. Также Толстой являлся лауреатом высшей юридической премии "Юрист года". В 2022 году его посвятили в кавалеры ордена "За заслуги перед Отечеством".

"Моя жизнь неразрывно связана с университетом и я бесконечно благодарен родному университету за долготерпение. В 1945 году я вернулся из эвакуации, будучи круглым сиротой без копейки в кармане, и поступил на юридический факультет ЛГУ. Пришлось начинать неизведанную ранее жизнь. В это непростое время и все время с тех пор я ощущал поддержку Университета", - рассказывал профессор.

В университет Петербурга он поступил в 1945 году, а через 7 лет, в 1952 году, начал преподавать. Многие его студенты, особенно ставшие государственными деятелями, переняли его принципы и знания. Так, полномочный представитель президента в конституционном суде России Александр Коновалов отметил, что благодаря Толстому российское право постоянно развивается.

Кирилл Дудров / Фото: Смольный