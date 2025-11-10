ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости 10 ноября 2025, 15:07

Сенатор Кутепов в среду расскажет депутатам ЗакСа о свой работе

фото ЗакС политика Сенатор Кутепов в среду расскажет депутатам ЗакСа о свой работе

На заседании Законодательного собрания Петербурга 12 ноября перед депутатами с докладом выступит сенатор Андрей Кутепов. Его выступление будет посвящено результатам своей деятельности за 2024 год, сообщили в пресс-службе городского парламента. 

Обычно доклад сенатора в парламенте посвящен тому, как инициативы городских властей рассматриваются в Совфеде и в целом на федеральном уровне. В своем прошлом выступлении в Мариинском дворце, например, Кутепов рассказывал о ключевых законопроектах петербургских депутатов, принятых в Госдуме и Совфеде. 

В Совете Федерации Кутепов возглавляет комитет по экономической политике. В прошлом созыве он возглавлял комитет по регламенту и организации парламентской деятельности. В верхней палате парламента Кутепов представляет Петербург с 2016 года.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру


