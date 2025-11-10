В ЗакСе обсудили итоги работы общественного транспорта за три квартала 2025 года

Комиссия Законодательного собрания Петербурга по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры подвела итоги автобусных перевозок за девять месяцев 2025 года, сообщила 10 ноября пресс-служба парламента. На заседании присутствовали депутаты ЗакСа, директор СПб ГКУ "Организатор перевозок" Денис Усанов и представители "Вест-Сервис" и "Третий парк".

По итогам трех прошедших кварталов автобусы попали в 49 дорожно-транспортных происшествий. Кроме того, среди 11 млн коммерческих рейсов 7270 автобусов проехали мимо остановки, а ещё 10 тысяч раз транспортные средства отклонились от маршрута. Также зафиксированы нарушения в работе валидаторов — за девять месяцев произошло 1197 таких случаев. Депутат Алексей Цивилев добавил, что в Петербурге один из самых дорогих проездов на общественном транспорте и поэтому предоставляемый сервис должен быть на соответствующем уровне.

Еще одной темой обсуждения стало состояние водителей, садящихся за руль автобусов. GR-директор компании "Вест-Сервис" Роман Юренев отметил, что водителям-нарушителям назначают штрафы и 20-часовую стажировку. По его словам, заработная плата сотрудников зависит от их рейтинга. Представитель компании пояснил, что иногда автобус может двигаться с выключенным светом, если водитель проходит стажировку для наработки часов и изучения маршрута. Впрочем заместитель генерального директора "Третьего парка" Антон Вальшин добавил, что проблема носит скорее "человеческий" фактор, а не системный. В качестве примера он привел случай, когда водитель по семейным обстоятельствам спешил закончить рейс.

Ранее ЗАКС.Ру писал, что Смольный не намерен повышать стоимость проезда в общественном транспорте в 2026 году. Однако речь идет только о "надеждах", заявлял глава комитета по транспорту Петербурга Валентин Енокаев. В 2025 году стоимость проезда повышали дважды - сначала в январе, а затем в августе. Теперь проезд по Единой карте петербуржца в метро стоит 60 рублей, а в наземном транспорте - 59 рублей и 54 рубля через приложение. Кроме того, до 86 и 80 рублей вырос гостевой тариф.

Кирилл Дудров / Фото: ЗАКС.Ру