ЗакС в среду начнет рассматривать законопроект о смене названия МО №72

Законодательное собрание Петербурга намерено в среду, 12 ноября рассмотреть в первом чтении проект закона о смене названия МО "№72", обратил внимание ЗАКС.Ру, ознакомившись с повесткой заседания парламента. Муниципалы намерены сменить название на МО "Николаевский". Представлять законопроект будет глава округа Лилия Судьина.

Решение о смене названия совет МО №72 принял на заседании в августе 2025 года. Перед этим переименование активно обсуждалось в социальных сетях. Многие жители выступали против перемен, предлагая оставить прежнее "номерное" название. Изначально местные власти предпринимали провести голосование в соцсетях муниципалитета, однако из-за большого числа ботов его опрос остановили.

По мнению муниципалов, новое название отражает "историческую связь территории муниципального округа № 72 с прохождением существующей железной дороги Московского направления (бывшей Николаевской), а также существование в 1920-30-х гг. в непосредственной близости от территории муниципального округа № 72 поселка Николаевский".

МО №72 станет вторым муниципалитетом, сменившим название в этом году. Ранее парламент утвердил решение о новом наименовании МО "№15". Теперь оно называется МО "Суздальское".

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру