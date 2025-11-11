Экс-глава района Красноярска пытался через суд Петербурга вернуть взятку

Куйбышевский районный суд рассмотрел иск бывшего главы Богучанского района Красноярского края Александра Бахтина к Ивану Андрееву о взыскании неосновательного обогащения, сообщила 11 ноября объединенная пресс-служба судов Петербурга. Экс-чиновник хотел вернуть 5,5 млн рублей, переданные знакомому за непривлечение его к уголовной ответственности. Суд отказал. В 2018 году в отношении Бахтина возбудили уголовное дело по статье о получении взятки в крупном размере, совершенной группой лиц по предварительному сговору (ч. 5 ст. 290 УК РФ).

В 2019 году Бахтин передал бывшему сотруднику правоохранительных органов Ивану Андрееву 5,5 млн рублей, чтобы избежать уголовного преследования по делу о получении взятки. Однако в ноябре 2022 года истец заявил, что ответчик не выполнил договоренности и потому должен вернуть деньги. Андреев отказался возвращать полученные средства. В итоге Бахтин подал на него в суд, требуя взыскать 5,5 млн рублей и компенсировать государственную пошлину в размере 55 тыс. рублей.

Сам истец на судебное заседание не явился. Адвокат ответчика не признала исковые требования и просила отказать в удовлетворении иска. Суд в итоге отказал Бахтину — из-за отсутствия доказательств передачи денежных средств.

Как уточнила ЗАКС.Ру глава объединенной пресс-службы судов Дарья Лебедева, иск рассматривался в Петербурге, поскольку тут зарегистрирован ответчик. Решение суд принял в мае 2025 года.

С 2005 по 2018 год Александр Бахтин возглавлял Богучанский район Красноярского края. В 2018 году на чиновника возбудили уголовное дело о взяточничестве. По версии следствия, с апреля 2015-го по ноябрь 2017 года он совместно с начальником МКУ "Муниципальная служба заказчика" и своим первым заместителем через посредника 28 раз получал взятки деньгами от предпринимателей и представителей коммерческих организаций. Во время расследования Бахтин перенес инсульт и впал в кому.

Кирилл Дудров / Фото: ЗАКС.Ру