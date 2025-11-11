КТР наградил главу исполкома "Народного фронта" грамотой за вклад в развитие местного самоуправления

Руководитель исполкома общероссийского движения "Народный фронт" в Петербурге Екатерина Кондратьева получила почетную грамоту от комитета территориального развития. Награды она удостоилась, согласно тексту документа, за вклад в развитие местного самоуправления в Петербурге и в связи с Днем МСУ, который отмечается 21 апреля. Фотографией грамоты Кондратьева поделилась со своими подписчиками 11 ноября.

"Для меня, как руководителя Народного фронта в Санкт-Петербурге, это признание усилий всей нашей команды и каждого, кто неравнодушен к судьбе своего района и города в целом. Приятно осознавать, что каждый шаг, каждое решение делает наш город лучше. Спасибо всем, кто поддерживает и верит в меня", - написала Кондратьева в своих соцсетях.

Кондратьева возглавляет исполком "Народного фронта" с сентября 2022 года. В 2007 году она учредила благотворительный фонд помощи детям "Добродушие". В 2021 году она баллотировалась в Государственную думу от "Новых людей". Также она являлась советником председателя Заксобрания Александра Бельского. Муниципальным депутатом не избиралась.

Отметим, в честь Дня местного самоуправления петербургский парламент выдал благодарности всем муниципальным депутатам, отметив их вклад в местное самоуправление.

Константин Леньков / Фото: Екатерина Кондратьева