Володин обсудил с главой Республики Коми Гольдштейном вопросы развития региона

Глава Республики Коми Ростислав Гольдштейн провел рабочую встречу с председателем Государственной думы Вячеславом Володиным в Москве. О встрече глава региона сообщил 11 ноября в своих социальных сетях. Во время разговора стороны обсудили вопросы развития региона и актуальный проблемы жителей.

"Договорились, что при рассмотрении проекта федерального бюджета на 2026–2028 годы Госдума учтет наши предложения, направленные на решение важных для северного региона задач. Это хорошая основа для дальнейшего развития Коми", — рассказал детали встречи Гольдштейн.

Кроме того, глава региона проинформировал спикера парламента о мерах поддержки участников СВО и их семей, модернизации системы здравоохранения и реализации инфраструктурных проектов. Гольдштейн выразил уверенность, что конструктивный диалог с федеральным центром поможет Республике Коми справиться с актуальными вызовами.

До этого глава региона посетил мероприятие, посвященное старту работы молодежного совета Коми. Организация создана по инициативе Гольдштейна. Совет должен стать точкой притяжения для молодых уроженцев Коми в Москве, которая поможет им при поступлении в ведущие вузы столицы, а затем представлять республику.

