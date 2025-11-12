Петербуржец выложил 32 млн рублей ради мифического наследства из Африки

Жертва мошенников не смогла взыскать необоснованное обогащение в размере 754,1 тысячи рублей и набежавших процентов с обладателя счета, на который переводились его деньги, рассказала 12 ноября в своем telegram-канале глава объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева. Деньги гражданин переводил, понадеявшись на получение наследства от якобы умершего в Африке родственника.

В марте 2022 года гражданин получил письмо от имени некоего Гарри, который представился сотрудником банка из Западной Африки. Гарри сообщил россиянину, что у него там скончался родственник и оставил ему наследство в размере 16,98 млн долларов США. Однако же для получения этой суммы гражданин будто бы должен был заплатить за юридическое сопровождение процедуры вступления в наследство и за перевоз средств в Россию. Мнимый наследник с условиями согласился и перевел на разные счета 31,95 млн рублей. После этого его собеседник перестал выходить на связь.

Поняв, что стал жертвой мошенников, гражданин попытался вернуть свои деньги. Часть из них ушла на счет другого россиянина. Их вместе с процентами он и попытался истребовать в одном из районных судов Петербурга.

Суд, однако же, указал, что средства оказались на счету ответчика не случайно, а в результате хищения с помощью обмана. В связи с этим требовалось установить участие ответчика в мошеннической схеме.

"Без установления указанных обстоятельств взыскание с ответчика в пользу истца неосновательного обогащения не может быть признано соответствующим требованиям закона", — отметила Лебедева.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру