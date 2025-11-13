ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости 13 ноября 2025, 20:15

Военный истребитель Су-30 упал на юге Карелии

Губернатор Республики Карелия Артур Парфенчиков вечером 13 ноября сообщил в своих соцсетях о падении военного самолета в Прионежском районе на юге региона. Предварительно известно, что крушение произошло в безлюдной местности. 

"Получил информацию о падении военного самолета в Прионежском районе. Направил экстренные службы Карелии к месту предполагаемого крушения", - написал Парфенчиков. 

ТАСС со ссылкой на Министерство обороны сообщает, что во время учебно-тренировочного полета потерпел катастрофу самолет Су-30. Экипаж самолета погиб. Полет выполнялся без боекомплекта. Инцидент произошел около 19:00.

Константин Леньков


