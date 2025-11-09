Водоканал пообещал устранить последствия прорыва трубы на Энгельса за сутки

Сотрудники Водоканала приступили к устранению последствий прорыва трубы на проспекте Энгельса, где в ночь на 9 ноября провалилась часть дороги. Специалисты пришли к выводу, что причиной аварии стали действия сторонней организации. Рабочие повредили две трубы.

"Бригады "Водоканала" приступили к ликвидации технологических нарушений на сетях. Работы будут выполняться в круглосуточном режиме. Их планируется завершить в течение суток. Специалисты предприятия обеспечены всеми необходимыми силами и средствами", – заявили в Водоканале.

После завершения работ благоустройство пообещали восстановить. Пока движение машин по участку проспекта Энгельса от проспекта Пархоменко в сторону Светлановской площади ограничено.

В организации отдельно отметили, что произошедшее никак не связано с прорывом коллектора на улице Харченко, где 20 октября образовался огромный провал.

Технологическая авария на проспекте Энгельса стала предметом проверки прокуратуры. Представители надзорного органа намерены изучить детали произошедшего. В ведомстве собираются дать оценку своевременности действий лиц и организаций по ликвидации аварии и соблюдению прав жителей.

Константин Леньков / Фото: Прокуратура