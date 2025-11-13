Женщина распылила перцовый баллончик в лицо инспектора комтранса из-за парковки

Следственный комитет Петербурга возбудил уголовное дело в отношении женщины, распылившей перцовый баллончик в лицо инспектора комитета по транспорту. Об этом 13 ноября сообщила пресс-служба ведомства. Злоумышленнице предъявлено обвинение по статье о применении насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ). В настоящее время следователи проводят проверку для установления всех обстоятельств происшествия.

По данным следствия, ночью 10 ноября 2025 года женщина нарушила правила парковки на улице Маршала Казакова в Петербурге. Когда сотрудник комитета по транспорту начал составлять административный протокол, она распылила ему в лицо перцовый баллончик. После этого потерпевший обратился за медицинской помощью.

До этого петербуржца отправили в колонию за удар полицейского головой, причинив ему "физическую боль и моральные страдания". Суд приговорил хулигана 1 год и 9 месяцев колонии по статье о применении насилия в отношении сотрудника органа власти.

Кирилл Дудров / Фото: ЗАКС.Ру