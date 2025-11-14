Дворники вышли на усиленную работу из-за первого снега в Петербурге

Дорожные и садово-парковые службы комитета по благоустройству начали усиленную работу с 13 ноября из-за неблагоприятной погоды, сообщил в своих социальных сетях председатель ведомства Сергей Петриченко. Хотя первый снег, выпавший 14 ноября, быстро растаял, на улицы выехали 592 единицы техники. Еще порядка 985 дворников вышли на уборку улиц и тротуаров.

Также глава комитета уточнил, что поручил провести обработку дорог солевым раствором для предотвращения образования льда. В первую очередь обработают путепроводы, перекрёстки, набережные, пешеходные переходы и подходы к социальным объектам. Петриченко отметил, что в случае усиления ветра специалисты готовы оперативно устранить последствия непогоды, в том числе убрать ветровальные деревья.

Ранее петербуржцев предупредили о наступлении холодной погоды. По прогнозу ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", 14 ноября ожидается облачная погода с прояснениями и местами небольшим мокрым снегом. В последующие дни, по данным синоптиков, станет еще холоднее.

Кирилл Дудров / Фото: ЗАКС.Ру