Беглов и Бельский поздравили участковых

Губернатор Петербурга Александр Беглов и председатель Законодательного собрания Александр Бельский 17 ноября поздравили участковых с Днем участкового уполномоченного полиции. В 2025 году службе правоохранительных органов исполняется 102 года.

"Сегодня участковые уполномоченные, храня традиции, продолжают достойно нести службу. Они находятся в тесном контакте с жителями, первыми приходят на помощь, предотвращая правонарушения и преступления. Их труд требует высоких профессиональных навыков и моральных качеств — чуткости, отзывчивости и умения находить общий язык с людьми", — поздравил глава города.

Председатель ЗакСа передал поздравления участковым от имени депутатов парламента, отметив их нелегкую службу. Бельский указал, что благодаря работе участковых город остается одним из самых безопасных в России. Он подчеркнул, что Петербург гордится компетентностью правоохранителей. Кроме того, городской парламент всегда готов поддержать на законодательном уровне "тех, кто бережет покой горожан", заключил спикер.

В феврале 2025 года глава ГУ МВД по Петербургу Роман Плугин рассказывал депутатам Законодательного собрания, что в городе не хватает участковых. Укомплектованность штата составляла на тот момент только 45%, и за 2024 год дефицит кадров увеличился на десятую часть от общего необходимого количества.

Кирилл Дудров / Фото: ЗАКС.Ру