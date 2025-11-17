Ситов: В ОЭЗ осталось два недобросовестных резидента

На территории особой экономической зоны "Санкт-Петербург" сейчас осталось две недобросовестные компании-резидента, не выполняющие своих обязательств, рассказал 17 ноября на заседании городского правительства глава комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов. Заявление прозвучало в ответ на вопрос депутата Государственной думы Михаила Романова.

По словам Ситова, с 2017 года город расторг 46 соглашений с недобросовестными резидентами ОЭЗ. Сейчас Смольный изменил подход к работе с компаниями, работающими на территории зоны. Основная сложность заключалась в работе с теми компаниями, которые успели получить земельные участки — в этих случаях, как заявил чиновник, "приходилось судиться и взыскивать какие-то средства в долгах".

— Сейчас таких компаний осталось две. Мы с ними заканчиваем свою деятельность, — сообщил Ситов.

Всего недобросовестным компаниям выставили штрафы суммарно на 31 млн рублей. Половина из этих денег уже выплачена в бюджет Петербурга, отметил чиновник.

— Больше мы не имеем пока негативного опыта, нам удается избегать еще на стадии до заключения основного соглашения, убеждаться, что инвестор способен или неспособен выполнять свои обязательства и своевременно с ним расторгаться, — резюмировал председатель КППИТ.

ОЭЗ представляет собой площадку для разработки и выпуска высокотехнологичной продукции. Резидентам положены различные льготы и поддержка со стороны государства.

Андрей Казарлыга / Фото: трансляция Смольного