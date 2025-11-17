Учащихся и их родителей в Петербурге предупредят об ответственности за терроризм

Школьников и студентов колледжей, а заодно и их родителей, предупредят об ответственности за диверсии и терроризм, сообщил на заседании городского правительства 17 ноября губернатор Петербурга Александр Беглов. Он поручил главам районов донести эту информацию до директоров учебных заведений с тем, чтобы в дальнейшем ее озвучили на родительских собраниях.

По словам Беглова, 4 декабря по инициативе прокуратуры Петербурга состоится межведомственное совещание глав правоохранительных органов и органов государственной власти, посвященное профилактике преступности среди несовершеннолетних. В связи с этим была подготовлена памятка по противодействию вовлечению детей в диверсионно-террористическую деятельность. Градоначальник поручил распространить памятки, чтобы учебные заведения "провели соответствующую работу со школьниками, со студентами подведомственных организаций в городе".

— Наши недруги работают с нашей молодежью, много есть таких примеров, которые потом калечат практически судьбу ребят. И надо заниматься, объяснять, говорить, какие могут быть последствия, что это вообще не легкие деньги, а это прежде всего предательство своей Родины, — высказался Беглов.

Какие именно теракты имеются в виду, градоначальник не уточнил. Тем не менее в Петербурге неоднократно случались попытки поджогов различного оборудования, техники или помещений, которые квалифицировались как теракты. В части случаев исполнители действовали по наущению телефонных мошенников. В то же время, по данным правоохранительных органов, в других случаях исполнители руководствовались материальными интересами. Так, например, в конце октября стало известно об аресте молодой пары по делу о поджоге батарейного шкафа на перегоне железнодорожных станций Среднерогатская — Купчинская. Как сообщили в транспортной полиции, за поджог юноше и девушке обещали 400 долларов США.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру