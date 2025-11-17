Петербург не вошел в десятку регионов по приверженности населения к ЗОЖ

Жители Петербурга не вывели город в десятку регионов-лидеров страны по приверженности населения к здоровому образу жизни, следует из приведенной РИА "Новости" статистики за 2024 год. В 2023 году Петербург занимал 20-ю позицию в чарте.

Среди регионов Северо-Западного федерального округа, 40-е место занимает Новгородская область, 55-е у Ленинградской области,: 57-е у Псковской области. Далее на 62-м месте Калининградская область, на 64-м Вологодская область, на 69-м Республика Коми, на 71-м Архангельская область и на 74-м Республика Карелия и на 76-м месте Мурманская область. Самый низкий результат в округе — у Ненецкого автономного округа, который занял 81-е место.

Лидером по приверженности к ЗОЖ стала Республика Дагестан. После него вторую позицию занимает Чеченская Республика, а третья строчка за Республикой Ингушетией. Замыкает десятку Тульская область, Республика Адыгея и Московская область. Меньше всего здоровый образ жизни ведут в Магаданской, Еврейской областях и Камчатском крае.

Исследование проведено на основе агрегирования показателей, характеризующих здоровый образ жизни россиян. Статисты учли долю жителей, занимающихся спортом, употребление алкоголя и табака, а также число преступлений, совершенных в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Кроме того, были учтены рабочие, занятые трудом с вредными или опасными условиями.

Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что более трех миллионов петербуржцев занимаются физкультурой и спортом. Этот показатель вырос на миллион, в сравнении с 2020 годом, отметил глава города. Согласно статистике Петростата, в Петербурге проживают порядка 5,6 млн жителей.

Кирилл Дудров / Фото: ЗАКС.Ру