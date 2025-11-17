Автомобилисты стали реже парковаться в центре города из-за подорожания тарифов

Привычки автомобилистов начали меняться после введения системы дифференцированного тарифа в зоне платной парковки Петербурга, заявили 17 ноября в пресс-службе комитета по транспорту. Подводя итоги работы новой системы оплаты, в ведомстве отметили, что за это время снизилось общее число автомобилей в зоне единого городского парковочного пространства.

Как заявили в комитете, это подтверждается статистикой: число транзакций за парковку сократилось на четверть. За месяц до введения новой системы было произведено 4,4 млн оплат, а в первый месяц после запуска — 3,3 млн. Кроме того, на 30% снизилось количество нарушений при оплате парковки. За месяц до изменения тарифов было зафиксировано 66 900 случаев неоплаченной парковки, а после — 46 490, отметили в ведомстве.

Кроме того в комтрансе напомнили, что дифференцированный тариф должен снизить количество припаркованных автомобилей в городе, что, в свою очередь, разгрузит центр Петербурга и увеличит скорость движения транспорта, особенно в часы пик.

Новые правила платной парковки заработали с 15 октября в Центральном, Адмиралтейском, Петроградском и Василеостровском районах. Теперь зоны платной стоянки разделены на четыре категории в зависимости от уровня их загрузки. Цены варьируются от 100 до 360 рублей.

Кирилл Дудров / Фото: ЗАКС.Ру