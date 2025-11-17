На Крестовском острове завершили снос элитного спортклуба "Спорт Палас"

Рабочие завершили демонтаж самовольно построенного элитного спорткомплекса "Спорт Палас" на Крестовском острове, сообщили 17 ноября в пресс-службе комитета по контролю за имуществом Петербурга. Здание занимало около девяти тысяч квадратных метров на территории Приморского парка Победы.

Разбор конструкций начался еще в июле 2025 года. Трудности со сносом были связаны с охранным статусом парка, из-за которого без заключения экспертизы нельзя было проводить демонтаж. Также по этой причине большую часть работ проводили без тяжелой техники. Всего рабочие демонтировали 47 тысяч кубометров строительных конструкций.

После демонтажа участок выровняли и засыпали плодородным грунтом. Он станет основой для будущего благоустройства. Территорию планируют интегрировать с Приморским парком Победы, а в 2026 году начать его обновление.

Проблемы вокруг "Спорт Паласа" начались ещё в 2015 году, когда прокуратура Петроградского района возбудила уголовное дело в отношении арендаторов клуба — компаний "Сфера" и "СпортПаласМенеджмент". Как писал ЗАКС.Ру, следствие выявило нарушения противопожарных норм при эксплуатации здания. Сотрудники и клиенты комплекса направили открытое письмо губернатору Георгию Полтавченко и спикеру ЗакСа Вячеславу Макарову, заявив о "силовой вакханалии" вокруг объекта.

Как сообщал "Деловой Петербург", в 2021 году полиция и судебные приставы признали спорткомплекс самостроем, после чего он был закрыт. В сентябре 2024 года на территории заброшенного здания произошёл крупный пожар, полностью уничтоживший сооружение. Как уточнили ЗАКС.Ру в ККИ, демонтаж объекта обошелся в 18 млн рублей.

Кирилл Дудров / Фото: ККИ