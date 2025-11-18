Прокуратура и Следком изучают обрушение на стройке на Большой Разночинной

Сотрудники прокуратуры и Следственного комитета Петроградского района выясняют причины и обстоятельства частичного обрушения конструкций на стройке. Инцидент произошел вечером 18 ноября на улице Большая Разночинная. Несколько рабочих получили травмы – сейчас им оказывают медицинскую помощь.

Прокуратура намерена дать оценку соблюдению законодательства в сфере охраны труда и требований безопасности. Следком проводит доследственную проверку по факту травмирования рабочих.

"Вечером 18 ноября 2025 года поступило сообщение о травмировании рабочих на строящемся объекте в Петроградском районе Санкт-Петербурга. Пострадавшим оказывается медицинская помощь", – говорится в сообщении Следственного комитета.

По данным издания "Фонтанка", травмы получили трое рабочих. Журналисты со ссылкой на источник уточняют, что происшествие случилось при заливке бетонной плиты. Угрозы обрушения нет.

Константин Леньков / Фото: Следком