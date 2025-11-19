ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 19 ноября 2025, 14:12

На Бассейной улице прорвало трубу

фото ЗакС политика На Бассейной улице прорвало трубу

В Московском районе Петербурга днем 19 ноября произошел прорыв трубы с горячей водой, сообщила "Фонтанка". Авария случилась возле дома № 23 по Бассейной улице.

Как сообщает издание со ссылкой на очевидцев, движение по улице перекрыли. На место прибыли коммунальные службы, специалисты занимаются откачкой кипятка.

В связи с аварией временно изменены трассы автобусных маршрутов №№ 36, 63, 72 и 286, рассказал "Организатор перевозок".

Это не первый по счету прорыв трубы в этом сезоне. Днем ранее авария произошла на трубопроводе на улице Маршала Казакова. Как утром сообщил telegram-канал "ТЭК и "Теплосеть"", ремонтные работы велись на изношенном трубопроводе, проложенном еще в 1984 году.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости






Рейтинг  персон ↑


О редакции Реклама