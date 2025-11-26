Депутат Малков получил грамоту от президента

Член фракции ЛДПР в Законодательном собрании Петербурга Андрей Малков удостоился грамоты с подписью президента Владимира Путина за участие в организации Всемирного фестиваля молодежи в 2024 году на федеральной территории "Сириус". Документ с автографом главы государства парламентарию вручил врио руководителя комитета по молодежной политике Роман Волковский 25 ноября.

"Эта высокая оценка лишь укрепляет мою решимость работать дальше. Моя задача — сделать жизнь молодежи яркой и запоминающейся, а главное — воспитать в них настоящих патриотов, готовых строить сильное и достойное будущее для нашего города и страны", - написал Малков в своих социальных сетях.

Вместе с грамотой Малкову вручили медаль от президента Путина, посвященную Всемирному фестивалю молодежи. Памятная медаль выполнена из медно-цинкового сплава.

Сам фестиваль прошел в начале марта 2024 года. В нем приняли участие свыше 20 тысяч человек из 190 стран. Также в рамках мероприятия состоялась региональная программа, в рамках которой участники посетили 30 городов России.

Андрей Малков избрался в городской парламент в 2021 году от ЛДПР. В Заксобрании он возглавляет постоянную комиссию по молодежной политике, делам общественных объединений и цифровизации.

Константин Леньков / Фото: Андрей Малков