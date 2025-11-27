ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости 27 ноября 2025, 14:21

Боярский анонсировал российский ответ на американский Starlink

фото ЗакС политика Боярский анонсировал российский ответ на американский Starlink

Низкоорбитальная спутниковая система "Рассвет" станет российским ответом американскому Starlink, заявил 27 ноября глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский в беседе с ТАСС. Система обеспечит доступ в интернет из любой точки Земли. По словам Боярского, после запуска разработки Россия поделится доступом к технологии с союзниками.

"Это действительно наш суверенный ответ Starlink, которым занимается „Бюро 1440", — подчеркнул Боярский.

Запуск технологии запланирован на 2027 год. К этому времени на орбиту выведут более 250 спутников, а к 2035 году – свыше 900. Парламентарий отметил, что одной из ключевых задач проекта является доступная стоимость услуги для конечных пользователей.

Ранее госкорпорация "Роскосмос" запрашивала у правительства 1,5 трлн рублей на создание спутниковой системы "Сфера", также рассматривавшейся как аналог Starlink. Проект разрабатывался по поручению президента Владимира Путина, а завершение его реализации планировалось к концу 2030 года. 

Кирилл Дудров



