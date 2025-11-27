Боярский анонсировал российский ответ на американский Starlink

Низкоорбитальная спутниковая система "Рассвет" станет российским ответом американскому Starlink, заявил 27 ноября глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский в беседе с ТАСС. Система обеспечит доступ в интернет из любой точки Земли. По словам Боярского, после запуска разработки Россия поделится доступом к технологии с союзниками.

"Это действительно наш суверенный ответ Starlink, которым занимается „Бюро 1440", — подчеркнул Боярский.

Запуск технологии запланирован на 2027 год. К этому времени на орбиту выведут более 250 спутников, а к 2035 году – свыше 900. Парламентарий отметил, что одной из ключевых задач проекта является доступная стоимость услуги для конечных пользователей.

Ранее госкорпорация "Роскосмос" запрашивала у правительства 1,5 трлн рублей на создание спутниковой системы "Сфера", также рассматривавшейся как аналог Starlink. Проект разрабатывался по поручению президента Владимира Путина, а завершение его реализации планировалось к концу 2030 года.

Кирилл Дудров / Фото: ЗАКС Ру