Коммунальная авария в Кудрово лишила отопления более 30 тысяч человек

Свыше 30 тысяч человек остались без горячей воды и теплоснабжения в Кудрово, сообщила 27 ноября пресс-служба прокуратуры Ленинградской области. Ситуацию с восстановлением тепла в жилых домах и на социальных объектах контролируют городское надзорное ведомство и Всеволожский прокурор Алексей Зорин.

В администрации Заневского городского поселения уточнили, что причиной отключения более чем на сутки стал дефект на теплопроводе. Как сообщили в администрации поселения, специалисты "Теплосети Петербурга" приступили к ремонту вечером 26 ноября, а завершить работы планируют к концу 27 ноября. Уточняется, что участок теплосети, на котором ведутся работы, был проложен в 1980 году и сейчас находится в неудовлетворительном состоянии. Чиновники просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Ранее сообщалось, что за первые два месяца отопительного сезона в Петербурге произошло 149 аварий на инженерных коммуникациях. В пресс-службе жилищного комитета отметили, что это на 39% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Итоги восьми недель в ведомстве охарактеризовали фразой: "наблюдается разнонаправленная динамика в работе теплоснабжающих систем".

Кирилл Дудров