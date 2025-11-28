Бельский принял в ЗакСе главкома ВМФ Моисеева

В Законодательном собрании Петербурга 28 ноября состоялся торжественный прием, посвященный Дню морской пехоты. В Белом зале Мариинского дворца состоялся разговор парламентариев с военнослужащими. В мероприятии принял участие главнокомандующий ВМФ Александр Моисеев. Ему председатель парламента вручил почетную грамоту.

"С гордостью вручил почетную грамоту Главнокомандующему ВМФ, Герою Российской Федерации, адмиралу Александру Моисееву. Офицерам — благодарности за многолетнее самоотверженное служение Родине. Всегда приятно видеть наших морпехов не только в строю, но и в такой праздничной обстановке. Глядя в глаза, сказать, как мы ценим их ратный труд", – написал Бельский в социальных сетях.

Также на встрече присутствовали депутаты Заксобрания Константин Чебыкин, Павел Иткин, Юрий Гладунов, Анастасия Мельникова и Александр Ржаненков.

День морской пехоты отмечается в России 27 ноября. Накануне по случаю профессионального праздника к военнослужащим обратился губернатор Петербурга Александр Беглов. В 2025 году отмечалось 320-летия с момента основания этого рода войск.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру