Поджигателя мастерской петербургского художника отправили в СИЗО

Петроградский районный суд Петербурга 28 ноября арестовал на два месяца Всеволода Дубинского, обвиняемого в умышленном повреждении или уничтожении имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ) и покушении на убийство (ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ), сообщила Объединенная пресс-служба судов города. Он пробудет в СИЗО до 26 января 2026 года.

По версии следствия, Дубинский поджег деревянную мастерскую петербургского уличного художника Нельсона Искандаряна. Свою вину обвиняемый не признал и возражал против избрания меры пресечения.

Как сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу, информация о возгорании у дома № 8 на Полозовой улице поступила вечером 26 ноября. На месте происшествия выяснилось, что горела деревянная пристройка, ведущая в мастерскую 66-летнего петербургского художника. К моменту прибытия силовиков Искандарян самостоятельно потушил огонь. Уже 27 ноября оперативники установили причастность к поджогу 31-летнего жителя Адмиралтейского района. Он признался, что таким образом пытался уничтожить работы своего друга. Сумма материального ущерба, причиненная художнику, устанавливается. Правоохранительные органы квалифицировали действия злоумышленника как покушение на убийство, потому что в момент поджога мастерской в ней находился сам Нельсон.

Нельсон Искандарян — российский бард и уличный художник. Некоторое время он снимал комнату, но в начале 2010-х переехал в подвал на Полозовой улице. Там же он обустраивал двор. Свой дом он называет "Храмом песни". Место стало неформальной достопримечательностью Петербурга.

Кирилл Дудров / Фото: ЗАКС.Ру