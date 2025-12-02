Минобороны предложило учредить День политрука

Министерство обороны России выступило с инициативой установить 15 мая Днем военно-политических органов, следует из опубликованного 1 декабря проекта президентского указа, на который обратил внимание "Коммерсант". В пояснительной записке к проекту отмечается, что праздник будет являться признанием заслуг политруков и способствовать увековечению их в народной памяти. В качестве примера приводятся исторические события, когда политические органы ВС РФ доказывали свою эффективность, а именно в период Великой Отечественной войны, войны в Афганистане и во время специальной военной операции.

Инициативу уже поддержала Российская академия наук. В экспертном заключении РАН об обосновании учреждения праздника указано, что выбранная дата связана с историческим событием. 15 мая 1919 года в составе Реввоенсовета Республики было создано Политическое управление, с которого началась политическая работа в Рабоче-крестьянской Красной армии.

"РАН считает целесообразным установление в Вооруженных силах Российской Федерации "Дня военно-политических органов", а предлагаемая дата для его празднования – 15 мая – является достоверной и научно обоснованной", – следует из заключения академии наук.

Политические руководители отвечали в советской армии за воинское воспитание подразделений, а также морально-психологическую поддержку военных. Также политрук имел равные права с командиром подразделения и был начальником личного состава.

Должность политрука часто меняла свои названия. Соответствующие обязанности мог исполнять комиссар и офицер-воспитатель. Также в России уже существует схожий по смыслу праздник – День специалиста органов воспитательной работы в ВС РФ. Он отмечается 11 сентября.

Кирилл Дудров